Новые образовательные стандарты Минобрнауки подвергли критике
Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что предлагаемые Минобрнауки новые образовательные стандарты устарели с точки зрения современной науки. С критикой проекта также выступили около 500 учителей литературы (Гильдия словесников). Речь идет о проектах федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) для начальной и основной школы. По мнению Кузьминова, в них нет специальных требований к изучению предметов на углубленном уровне. Он отмечает, что Минобрнауки хочет отказаться от проверки метапредметных знаний школьников после девятого класса во время государственной итоговой аттестации (ГИА), к которым относятся критическое, творческое и аналитическое мышление. К тому же, некоторые понятия, которыми описываются индивидуальные результаты учащихся, не отражены в серьезных научных трудах, например, «социально значимые понятия», «субъективное и историческое время», «чувство личности» и «внутренняя позиция личности». Некоторые понятия, как «производительный и непроизводительный труд», по состоянию на сегодняшний день устарели. По поводу ситуации высказался и ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимир Мау. Он отмечает, что метапредметные результаты в проекте ФГОС прописаны гораздо понятнее, чем в действующей редакции, но не разработаны инструменты оценки таких результатов. Также он считает, что нужно сохранить понятия «производительного и непроизводительного труда», так как они исследовались на протяжении всей истории экономической мысли, включая работы Аристотеля и Адама Смита. Однако во ФГОС, по его мнению, не хватает других важных понятий, в частности понятия ВВП, инвестиции, спроса и предложения, занятости и безработицы, акций и облигаций и др. Директор Федерального института развития образования Александр Асмолов назвал новые ФГОС «стандартами юрского периода»: «Если их примут, ученики будут завалены опытом прошлого и набором готовых рецептов» Заседание, на котором должно состояться утверждение изменений школьной программы, пройдет 21 марта.
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