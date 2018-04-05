Стали известны доказательства фальсификации компромата против руководителей «Тольяттиазота»

Экс-глава службы безопасности Березовского Сергей Соколов написал письмо из «Лефортово», где он содержится под арестом. В письме Соколов признается в фальсификации компрометирующих сведений против замначальника Управления внутренней политики Кремля (УВП) Тимура Прокопенко, спикера Госдумы Вячеслава Володина, руководителей «Тольяттиазота» Вячеслава Суслова и Николая Неплюева, заместителя директора ФСИН Владислава Цатурова, а также чиновников Минфина. Письмо поступило в распоряжение РБК. Его подлинность подтвердил адвокат Соколова Шамсудин Цакаев.

Из письма следует, что Соколов готовил целую серию компрометирующих материалов и формировал целый ряд фиктивных ситуаций, в результате которых Суслов и Неплюев «должны были оказаться за решеткой по обвинению в связях с украинскими террористическими группировками».

«Когда сбор компромата не удавался по причине его отсутствия, мы ставили об этом в известность заказчика и начинали искусственно создавать такой «компромат», за что получали «гонорары». Именно у этих людей, которых мы оклеветали, я бы хотел попросить прощения», — пишет Соколов. Таким же образом формировались «обвинения» и против заместителя директора ФСИН Владислава Цатурова, руководителя одного из департаментов Министерства финансов Александра Ахполова и бывшего советника министра финансов Отара Марганию. Причиной заказов на практически все «компроматы» Соколов называет передел собственности.

На спикера Госдумы Вячеслава Володина в бытность его первым замглавы администрации президента и замначальника управления внутренней политики администрации президента Тимура Прокопенко аналогичный по достоверности «компромат» (вплоть до обвинения в госизмене) был собран, однако исполнитель не успел запустить его в оборот.

В пресс-службе ТОАЗ сообщили, что предприятие «не исключает шагов, которые позволят защитить имя и репутацию компании и ее руководителей». В Минфине от комментариев отказались.

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